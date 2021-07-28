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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

В среду, 28 июля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от поселка Зайцево. Российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также вблизи Широкино и Водяного оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи населенного пункта Пески оккупационные войска открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 27 июля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов раненых среди украинских военных не было.

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