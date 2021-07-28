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Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У середу, 28 липня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, на кордоні Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від селища Зайцеве. Російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також поблизу Широкиного та Водяного окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

Поблизу населеного пункту Піски окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 липня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранених серед українських військових не було.

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