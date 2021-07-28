Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

Один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від селища Зайцеве. Російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також поблизу Широкиного та Водяного окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

Поблизу населеного пункту Піски окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат в результаті ворожого вогню серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.