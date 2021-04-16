Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

В пятницу, 16 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Невельского. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного, что в Донецкой области, боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Российско-оккупационные войска также совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в районе населенного пункта Майорское.
"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.
Напомним, за минувшие сутки, 15 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, оккупанты применяли запрещенное вооружение.
Кроме того, боевики наращивают вооружение на Донбассе, но пытаются это скрыть.
Также сообщалось, что из-за обострения на Донбассе Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ.