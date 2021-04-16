Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Невельского. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что в Донецкой области, боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Российско-оккупационные войска также совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в районе населенного пункта Майорское.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.