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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие

Новости » Общество     28.12.2019 - 18:20
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили запрещенное вооружение

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня шесть раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Вокток". Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Широкино. Авдеевки. Тут боевики применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, гранатометы различных систем.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Крымского, Орехово, Новолуганского. Тут боевики применили вооружения БМП, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, в течение сегодняшнего дня, 28 декабря, на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских войск. Украинская сторона зафиксировала два прицельных обстрела. В частности, с полуночи противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям в Широкино. Обстрел велся из оккупированной Саханки.

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