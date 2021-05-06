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На Донбассе под обстрелом погиб украинский боец, еще один ранен

Новина українською → Донбасс, Четверг 06 мая 2021 16:35
На Донбассе под обстрелом погиб украинский боец, еще один ранен Фото: украинские военные на Донбассе (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ходе очередного обстрела на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник сегодня в очередной раз нарушил режим прекращения огня. В частности, были прицельно обстреляны украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось", - говорится в сообщении.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе противотанковой управляемой ракетой обстреляли гражданский сектор Попасной в Луганской области. В результате разрыва ракеты произошел пожар, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что оккупанты в отдельных районах Донецкой области начали согласовывать список на обмен пленными.

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