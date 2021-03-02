Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши ВСУ позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных – боевое травмирования.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра 2 марта, обстрелы не зафиксированы.

Напомним, Специальная миссия ОБСЕ за прошедшие выходные зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть – в Луганской. Большинство нарушений произошло севернее Широкиного.

Ранее сообщалось, что на Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.