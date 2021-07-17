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Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС: поранено двох військових

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Донбас, Субота 17 липня 2021 17:54
Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС: поранено двох військових Фото: позиції ООС обстріляли 7 разів, двох українських військових поранено (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі з початку 17 липня сім разів відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

"З початку сьогоднішнього дня, 17 липня, з боку збройних формувань РФ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту Чермалик бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції ООС в районі Водяного зазнали обстрілу з мінометів 120-го і 82-го калібру.

Біля Широкиного та Павлополя противник застосовував міномети, а напрямку населеного пункту Старогнатівка - артилерію 122-го калібру.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Стан одного з них медики оцінили як середньої тяжкості, іншого - задовільний. Вони направлені до лікувального закладу.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі не приховують, що обстрілюють позиції українських військових снайперами. Це підтвердили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики стягують важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили 3 танки, а на лінії відведення озброєння - установку "Град".

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