Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим "тиші", загинув один військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

З поточних доби, 26 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ""Схід" було зафіксовано п'ять обстрілу: двічі поруч з Марьинкой і тричі поблизу Павлополя. Також два обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 і неподалік Оріхове.

"Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорське в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулу добу на Донбасі пройшли без втрат в рядах українських військових. 25 лютого проросійські бойовики з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї скоїли 5 обстрілу.

Крім того, за минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовані 23 випадки обмеження свободи пересування патрулів спостерігачів з боку бойовиків на Донбасі.