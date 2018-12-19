Бойовики на Донбасі розміщують озброєння поряд з будинками мирних мешканців

Фото: бойовик на Донбасі (facebook.com-abazia)

Бойовики розміщують біля будинків мирних жителів танки та "Гради"

Бойовики на окупованому Донбасі розміщують озброєння поряд з житловими будинками мирних мешканців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі, посилаючись на дані місії ОБСЄ, зазначають, що бойовики розміщують зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки біля житлових будинків на окупованому Донбасі.

Зокрема, 16 грудня, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував поблизу окупованого населеного пункту Міусінська реактивну систему залпового вогню окупантів "Град", а біля Садового - чотири "Гради". Крім того, безпілотник СММ виявив на північному сході від Маріуполя розміщення одного танку бойовиків (Т-64) поряд з житловими будинками у селищі Верхньошироківське.

Також спостерігачі місії виявили поблизу Міусінська 10 одиниць самохідних гаубиць ("Гвоздика"), 6 буксируваних гаубиць (Д-30), 4 зенітних ракетних комплексів (9K35) і три танки (T-64), а 17 грудня на схід від Донецька біля Тернового було зафіксовано три танки (T-72).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 18 грудня 2018 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що Мін'юст подав до Європейського суду з прав людини інформацію про російських військових, які беруть участь в бойових діях на Донбасі.