ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные силы в пятницу, 4 сентября, восстановили движение в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Однако, боевики до сих пор блокируют пропуск через КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники уже обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины в этом контрольном пункте 11 автомобилей и 111 человек.

"В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную территорию последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста.

Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Совокупный вес гуманитарного груза составила более 132 тонн.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим роботы.

Кроме того, при въезде на подконтрольную территорию Украины из оккупированного Крыма граждане должны иметь при себе страховой полис.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассНовотроицкое