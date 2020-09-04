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Бойовики на Донбасі розблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке"

Автор: РБК-Україна

Російсько-окупаційні сили в п'ятницю, 4 вересня, відновили рух в контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області. Однак, бойовики досі блокують пропуск через КПВВ "Мар'їнка".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонники вже забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України у цьому контрольному пункті 11 автомобілів та 111 осіб.

"Водночас російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Станом на 12.00 на контрольовану територію України надійшло лише 4 автомобілі та 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на цьому тижні через КПВВ "Новотроїцьке" на непідконтрольну територію пішли 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Для жителів Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Сукупна вага гуманітарного вантажу склала понад 132 тонн.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи.

Крім того, при в'їзді на підконтрольну територію України з окупованого Криму громадяни повинні мати при собі страховий поліс.

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