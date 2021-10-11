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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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Донбасс, Понедельник 11 октября 2021 17:20
Боевики на Донбассе ранили украинского военного Фото: боевики на Донбассе ранили украинского военного (Константин Чергинский, УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям ООС. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации четыре раза нарушили "тишину":

  • у Южного - открыли огонь трижды. Обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
  • вблизи Крымского - вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

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