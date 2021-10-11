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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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Донбас, Понеділок 11 жовтня 2021 17:20
Бойовики на Донбасі поранили українського військового Фото: бойовики на Донбасі поранили українського військового (Костянтин Чергинський, УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби, проросійські бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях ООС. Внаслідок обстрілів було поранено українського військовослужбовця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації чотири рази порушили "тишу":

  • біля Південного - відкрили вогонь тричі. Обстрілювали з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
  • поблизу Кримського - вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - пише пресслужба.

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