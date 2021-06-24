Боевики на Донбассе ранили украинского военного

В результате обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ООС днем 24 июня ранение получил украинский военный. Он направлен в лечебное учреждение. Его стан оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Восток" .

"Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил проникающее осколочное ранение. "После оказания первичной медпомощи он транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - уточнили в ОТГ.

На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ. Об обстреле сообщено представителям ОБСЕ.