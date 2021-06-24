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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий. Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомила оперативно-тактична група (ОТГ) "Схід".

"Сьогодні, 24 червня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаюче осколкове поранення. "Після надання первинної медичної допомоги він транспортований до лікувального закладу. Стан пораненого-середньої тяжкості", - уточнили в ОТГ.

На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, 20 червня проросійські бойовики протягом 19 червня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу з боку бойовиків отримав поранення житель Авдіївки.

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ДонбасбойовикиООС