Боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции ООС

В понедельник, 26 апреля, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

В пригороде Авдеевки боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты также обстреливали позиции ООС в направлении поселка Гнутово из минометов 82-го калибра.Вблизи населенного пункта Светлодарск пророссийские боевики также применяли крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу - впервые ОРДЛО и Россия одобрили предложения Украины.

Добавим, что на Донбассе зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.