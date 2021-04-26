Боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции ООС
В понедельник, 26 апреля, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.
Оккупанты также обстреливали позиции ООС в направлении поселка Гнутово из минометов 82-го калибра.Вблизи населенного пункта Светлодарск пророссийские боевики также применяли крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
Российско-оккупационые войска открывали огонь неподалеку Павлополь из автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу - впервые ОРДЛО и Россия одобрили предложения Украины.
Добавим, что на Донбассе зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.