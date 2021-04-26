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Боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Понедельник 26 апреля 2021 17:48
Боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 26 апреля, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

Оккупанты также обстреливали позиции ООС в направлении поселка Гнутово из минометов 82-го калибра.Вблизи населенного пункта Светлодарск пророссийские боевики также применяли крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Российско-оккупационые войска открывали огонь неподалеку Павлополь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки боевики обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу - впервые ОРДЛО и Россия одобрили предложения Украины.

Добавим, что на Донбассе зафиксировали учения российских наемников и скопление боевой техники на полигонах.

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