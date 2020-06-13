Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Сегодня, 13 июня, в результате вражеского обстрела на Донбассе пострадал украинский военнослужащий. Боевики нарушили режим тишины вблизи Пищевика.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

По данным штаба, в районе Пищевика оккупационные войска применили против украинских подразделений крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеского огня украинский военный получил пулевое ранение.

Раненому военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Подразделения Объединенных сил ответили на агрессивные действия противника огнем из имеющегося вооружения. Сейчас потери оккупантов уточняются.

Напомним, вчера оккупационные силы 12 раз обстреливали подразделения Объединенных сил на Донбассе, в результате чего пострадал один украинский воин.

Добавим, недавно Россия перебросила на оккупированный Донбасс десятки военных грузовиков, танки и БТРы: эта техника была зафиксирована беспилотником наблюдателей ОБСЕ.