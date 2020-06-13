Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Обстріл відбувся поблизу Пищевика
Сьогодні, 13 червня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі постраждав український військовослужбовець. Бойовики порушили режим тиші поблизу Пищевика.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.
За даними штабу, в районі Пищевика окупаційні війська застосували проти українських підрозділів великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В результаті ворожого вогню український військовий отримав кульове поранення.
Пораненому військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.
Підрозділи Об'єднаних сил відповіли на агресивні дії противника вогнем з наявного озброєння. Зараз втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, вчора окупаційні сили 12 разів обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого постраждав один український воїн.
Додамо, нещодавно Росія перекинула на окупований Донбас десятки військових вантажівок, танки та БТРи: ця техніка була зафіксована безпілотником спостерігачів ОБСЄ.
Автор: Дмитро Левицький