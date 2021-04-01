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Боевики на Донбассе ранили еще одного военного

Новина українською → Новотошковское, Четверг 01 апреля 2021 22:10
Боевики на Донбассе ранили еще одного военного Фото: украинские военнослужащие (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе сегодня, 1 апреля, получил ранение еще один украинский военнослужащий. Военного ранили в результате обстрела позиций вблизи Новотошковского.

Об этом сообщило оперативно тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Оккупанты в очередной раз нарушили перемирие, применив против украинских военных гранатометы. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно была оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", - заявили в группировке.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации проинформировала о происшествии миссию ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее командование ООС сообщало о ранении украинского военного в результате шести нарушений режима прекращения огня боевиками. В сводке ООС об обстреле Новотошковского информации не было.

Добавим, ситуация на Донбассе обострилась после обстрела позиций ООС в пятницу, 26 марта. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения.

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