Бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

На Донбасі сьогодні, 1 квітня, отримав поранення ще один український військовослужбовець. Військового поранили в результаті обстрілу позицій поблизу Новотошківського.

Про це повідомило оперативно тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook .

Окупанти вчергове порушили перемир'я, застосувавши проти українських військових гранатомети. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - заявили в угрупуванні.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації проінформувала про подію місію ОБСЄ в Україні.