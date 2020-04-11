Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных вблизи Новотошковского

В субботу, 11 апреля, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, ранив двух украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов эвакуировали и доставили в медучреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие ответили на обстрелы вооруженных формирований РФ.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены.