Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових поблизу Новотошківського

У суботу, 11 квітня, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, поранивши двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнів евакуювали й доставили у медзаклад. Стан здоров'я військовослужбовців задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці відповіли на обстріл збройних формувань РФ.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілу загинув один український військовий, ще двоє поранені.