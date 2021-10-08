Бойовики на Донбасі п'ять разів зривали "тишу", є поранений

Від початку доби, 8 жовтня російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу бойовиків поранення отримав український військовий, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

За інформацією штабу, окупанти під час одного з обстрілів використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Так, позиції українських воїнів біля Золотого-4 бойовики обстріляли використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також в районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначено, що українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене озброєння.