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Боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции

Новина українською → Донбасс, Пятница 12 февраля 2021 07:40
Боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В течении прошлых суток, 11 февраля, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителей ОБСЕ.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Неподалеку от населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников со снайперского оружия.

Вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка боевики осуществили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также, вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 11 февраля, вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных. Один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

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