Бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 11 лютого, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

Поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.