Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС

От начала текущих суток, 14 мая, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на Луганском направлении утром 15 мин калибра 82 мм разорвались на позициях украинских войск возле Хутора Вильного. Кроме того, оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вместе с тем, возле Зайцевого боевики в утреннее время применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также они активизировались утром на Донецком направлении и обстреляли защитников Авдеевки со стороны Спартака, а потом возле Яковлевки они обстреливали из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили 4 мины калибра 82 мм и вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Как отмечается, украинские военнослужащие, применяя дежурные огневые средства, остановили обстрелы боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе 13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный и еще двое получили ранения.