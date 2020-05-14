Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС

Від початку поточної доби, 14 травня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Луганському напрямку вранці 15 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях українських військ біля Хутора Вільного. Крім того, окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Разом з тим, біля Зайцевого бойовики у ранковий час застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Також вони активізувалися вранці на Донецькому напрямку та обстріляли захисників Авдіївки з боку Спартака, а згодом біля Яковлівки вони обстрілювали з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних в районі Верхньоторецького окупанти випустили 4 міни калібру 82 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

Як зазначається, українські військовослужбовці застосовуючи чергові вогневі засоби зупинили обстріли бойовиків. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі 13 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий та ще двоє отримали поранення.