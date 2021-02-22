Боевики на Донбассе пять раз обстреливали позиции ООС
В понедельник, 22 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Так, боевики несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военный, еще один воин - получил осколочные ранения.
"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, а раненому - желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пригороде Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Там же боевики совершили дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня. При этом обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки, 21 февраля, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вражеские обстрелы произведены из снайперского оружия.
Кроме того, 20 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Украинцы открывали огонь в ответ.