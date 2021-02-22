Бойовики на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції ООС

У понеділок, 22 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook .

Так, бойовики кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий, ще один воїн - отримав осколкові поранення.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в передмісті Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а у Водяного - застосували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Там же бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПЗЗ-2.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню. При цьому обстановка у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.