ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції ООС

Новость на русском → Донбас, Понеділок 22 лютого 2021 18:08
Бойовики на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 22 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, бойовики кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий, ще один воїн - отримав осколкові поранення.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в передмісті Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а у Водяного - застосували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Там же бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПЗЗ-2.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню. При цьому обстановка у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ворожі обстріли зроблені зі снайперської зброї.

Крім того, 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ООС Донбас
NEWS
На Донбасі немає ознак підготовки наступу бойовиків, - Хомчак
На Донбасі немає ознак підготовки наступу бойовиків, - Хомчак
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ