Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

В воскресенье, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже оккупанты обстреляли позиции в пригороде Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.

Напомним, на Донбассе 4 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.

Кроме того, 3 июля боевики 20 раз осуществляли обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.