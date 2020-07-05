Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

У неділю, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Павлополя бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. Пізніше окупанти обстріляли позиції в передмісті Мар'їнки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також обстріли були зафіксовані у Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до Хутора Вольний.

Нагадаємо, на Донбасі 4 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.

Крім того, 3 липня бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.