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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 17:43
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил в суботу, 4 липня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили "тишу". На ділянках розведення режим припинення вогню дотримувався.

Про це повідомляє командування штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Катеринівки ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем, а неподалік Оріхового - з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

На підступах до селища Новотошковское окупанти двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", супротивник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 3 липня бойовики 20 разів здійснювали обстріли позицій ООС: один військовий отримав поранення.

Крім того, 2 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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