Боевики на Донбассе проводят ротацию подразделений вблизи линии разведения

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии столкновения. Контролирует процесс комиссия 8-й армии Южного военного округа РФ.

Об этом на брифинге сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Максим Праут.

Он отметил, что соответствующие данные представили в Главном управлении разведки.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сообщил Праут.

По его словам, комиссии 8-й армии Южного военного округа РФ обеспечивают:

прием командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами;

проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений;

устранение недостатков, выявленных в течение июля комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Отметим, с 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, по словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обе стороны придерживаются условий прекращения огня, а одиночные обстрелы боевиков не несут системный характер.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 60 мирных жителей.