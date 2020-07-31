Боевики на Донбассе проводят ротацию подразделений вблизи линии разведения

Контролируют ротацию комиссии 8-й армии Южного военного округа РФ
Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии столкновения. Контролирует процесс комиссия 8-й армии Южного военного округа РФ.
Об этом на брифинге сообщил спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Максим Праут.
Он отметил, что соответствующие данные представили в Главном управлении разведки.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сообщил Праут.
По его словам, комиссии 8-й армии Южного военного округа РФ обеспечивают:
Отметим, с 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, по словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обе стороны придерживаются условий прекращения огня, а одиночные обстрелы боевиков не несут системный характер.
Ранее РБК-Украина писало, что с начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 60 мирных жителей.