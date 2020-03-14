Боевики на Донбассе провели 6 обстрелов, ранен украинских военный

В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации, 13 марта на Донбассе получил ранение один украинский военный. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы вблизи населенного пункта Лебединское (два обстрела), боевики выпустили 11 мин. Также зафиксировано нарушение "тишины" рядом с населенным пунктом Славное и неподалеку Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку Орехового противник из 82-мм миномета выпустил 8 мин. Также провел обстрел рядом с Крымским.

"Кроме этого, противник осуществил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины", - отметили в штабе.

От начала этих суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Был зафиксирован один обстрел рядом с Березовым и вблизи Новолуганського. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, вечером в пятницу, 13 марта, боевики провели провокационные обстрелы в районе участка разведения сил на Донбассе в районе участка №3 Богдановка-Петровское.

Известно также, что 13 марта на Донбассе вечером боевики устроили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское. Вследствие этого один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Пострадавший находится под наблюдением медиков.