Боевики на Донбассе просят Россию разрешить призывать на военную службу россиян, - разведка

Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян. Кроме того, оккупационные администрации начали сборы резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
По данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.
Кроме того, боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в "соединениях и частях" так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.
Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.
Напомни, с начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.