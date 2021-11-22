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Бойовики на Донбасі просять Росію дозволити призивати на військову службу росіян, - розвідка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі попросили Росію дозволити призвати на військову службу росіян. Крім того, окупаційні адміністрації розпочали збори резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

За даними розвідки, з 15 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях бойовики почали збори військовозобов'язаних запасу. З резервістами проводять заняття з бойової підготовки.

Крім того, бойовики просять Росію дозволити на офіційному рівні закликати російських громадян на військову службу за контактом в "з'єднаннях і частинах" так званого 1-го і 2-го армійських корпусів.

Також зазначається, що командування Збройних сил Росії продовжує активну агітацію населення ОРДЛО для проходження військової служби. При цьому укласти контракт можуть всі охочі, включаючи кримінальників і наркозалежних.

Нагадай, з початку доби на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

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Міністерство оборони УкраїниДонбас