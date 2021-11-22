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Боевики на Донбассе просят Россию разрешить призывать на военную службу россиян, - разведка

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Донбасс, Понедельник 22 ноября 2021 16:40
Боевики на Донбассе просят Россию разрешить призывать на военную службу россиян, - разведка Фото: боевики на Донбассе хотят призывать россиян на воинскую службу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян. Кроме того, оккупационные администрации начали сборы резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.

Кроме того, боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в "соединениях и частях" так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.

Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.

Напомни, с начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

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