Боевики на Донбассе просят Россию разрешить призывать на военную службу россиян, - разведка

Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян. Кроме того, оккупационные администрации начали сборы резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны .

По данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.

Кроме того, боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в "соединениях и частях" так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.

Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.