Боевики на Донбассе не пропускают наблюдателей ОБСЕ: ссылаются на военные учения

В ОБСЕ сообщают, что в Донецкой области на блокпостах вооруженных формирований возле Новоазовска два вооруженных боевика не пропустили патруль СММ на юго-запад, сославшись на проведение учений в этом районе. При этом наблюдатели видели, как гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.

Также на блокпосте вооруженных формирований возле Новой Марьевки вооруженные боевики не пропустили патруль СММ в проезде на юг, объяснив это проведением учений. Но и в этом районе наблюдатели видели, как гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.

Такая же ситуация произошла и на блокпосте боевиков возле Безыменного. Там четверо вооруженных боевиков не пропустили патруль на запад, мотивировав это проведением учений.

Кроме того, на блокпосте возле Староласпа вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю СММ ОБСЕ в проезде на юго-запад. Он сослался на проведение инженерных работ в этом районе и разминирования, но гражданские автомобили пересекали блокпост в обоих направлениях.