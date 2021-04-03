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Бойовики на Донбасі не пропускають спостерігачів ОБСЄ: посилаються на військові навчання

Автор: РБК-Україна

На Донбасі бойовики продовжують обмежувати свободу пересування для моніторингової місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні. Вони не пускають спостерігачів на непідконтрольну українському уряду територію, посилаючись на те, що там проходять військові навчання.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 2 квітня.

В ОБСЄ повідомляють, що в Донецькій області на блокпостах збройних формувань біля Новоазовська два озброєних бойовики не пропустили патруль СММ на південний захід, заславшись на проведення навчань в цьому районі. При цьому спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.

Також на блокпості збройних формувань біля Нової Мар'ївки озброєні бойовики не пропустили патруль СММ в проїзді на південь, пояснивши це проведенням навчань. Але і в цьому районі спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.

Така ж ситуація сталася й на блокпості бойовиків біля Безіменного. Там четверо озброєних бойовиків не пропустили патруль на захід, мотивуючи це проведенням навчань.

Крім того, на блокпості біля Староласпа озброєний член збройних формувань відмовив патрулю СММ ОБСЄ в проїзді на південно-захід. Він послався на проведення інженерних робіт в цьому районі й розмінування, але цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала численні порушення на Донбасі. Бойовики порушують тишу і не відводять техніку.

Також повідомлялося, що Вірменія перешкоджала продовження мандату ОБСЄ в Україні.

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