Бойовики на Донбасі не пропускають спостерігачів ОБСЄ: посилаються на військові навчання

В ОБСЄ повідомляють, що в Донецькій області на блокпостах збройних формувань біля Новоазовська два озброєних бойовики не пропустили патруль СММ на південний захід, заславшись на проведення навчань в цьому районі. При цьому спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.

Також на блокпості збройних формувань біля Нової Мар'ївки озброєні бойовики не пропустили патруль СММ в проїзді на південь, пояснивши це проведенням навчань. Але і в цьому районі спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.

Така ж ситуація сталася й на блокпості бойовиків біля Безіменного. Там четверо озброєних бойовиків не пропустили патруль на захід, мотивуючи це проведенням навчань.

Крім того, на блокпості біля Староласпа озброєний член збройних формувань відмовив патрулю СММ ОБСЄ в проїзді на південно-захід. Він послався на проведення інженерних робіт в цьому районі й розмінування, але цивільні автомобілі перетинали блокпост в обох напрямках.