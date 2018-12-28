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Боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ

Новости » Общество    28.12.2018 - 15:15
Боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ
Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (kmu.gov.ua)

ОБСЕ зафиксировала ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают не пропускать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на контролируемые ими объекты и территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операцию Объединенных сил.

В отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 27 декабря, зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. В частности, 25 декабря вооруженный боевик отказал патрулю СММ в проезде через блокпост возле поселка Южная Ломоватка. В тот же день патруль СММ не смог получить доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, 26 декабря двое оккупантов вооруженных формирований РФ на блокпосту вблизи Староласпа южнее Донецка не пропустили патруль Миссии к этому населенному пункту, сославшись на возможные угрозы безопасности СММ.

В отчете говорится, что препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководство оккупантов не желает сотрудничать с международными наблюдателями, поэтому "пренебрегает минскими договоренностями и сознательно стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе".

Напомним, ранее в Луганской области боевики обстреляли беспилотник наблюдателей миссии ОБСЕ во время мониторинга ситуации возле поселка Хрустальне. 

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