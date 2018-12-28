Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати діяльності місії ОБСЄ

Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (kmu.gov.ua)

ОБСЄ зафіксувала обмеження свободи пересування, заборону доступу і інші перешкоди у виконанні мандата Місії

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують не пропускати спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на контрольовані ними об'єкти і території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операцію Об'єднаних сил.

У звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 27 грудня, зафіксовано обмеження свободи пересування, заборону доступу і інші перешкоди у виконанні мандата Місії. Зокрема, 25 грудня озброєний бойовик відмовив патрулю СММ в проїзді через блокпост біля селища Южна Ломуватка. У той же день патруль СММ не зміг отримати доступ до місця розміщення відведеного важкого озброєння на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, 26 грудня двоє окупантів збройних формувань РФ на блокпосту поблизу Староласпа південь від Донецька не пропустили патруль Місії до цього населеного пункту, пославшись на можливі загрози безпеки СММ.

У звіті говориться, що перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що керівництво окупантів не бажає співпрацювати з міжнародними спостерігачами, тому "нехтує мінськими домовленостями і свідомо прагне до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, раніше в Луганській області бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів місії ОБСЄ під час моніторингу ситуації біля селища Хрустальне.