Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Потерь среди украинских защитников нет

На территории проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в понедельник, 17 июня, пророссийские боевики осуществили 13 обстрелов украинских позиций, используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи Широкиного боевики осуществили обстрел используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Лебединского боевики применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Талаковки огонь велся из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного боевики осуществили обстрел используя автоматические гранатометы.

Также боевики обстреляли населенный пункт Южный, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Новотошковского боевики использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Попасной пророссийские наемники вели огонь по позициям ООС используя минометы 82 мм, а вблизи населенного пункта Шумы - из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки 16 июня боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Новотроицкое, Павропіль, Лебединское, Пищевик, Богдановка, Опытное, Широкине, Новогнатівка, а также вблизи Южного, Крымского, Новотошківського, Станицы Луганской.