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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 20:58
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Втрат серед українських захисників немає

На території проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі у понеділок, 17 червня, проросійські бойовики здійснили 13 обстрілів українських позицій використовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу Широкиного бойовики здійснили обстріл використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Лебединського бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі Талаківки вогонь вівся з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, а в районі Пищевика - з великокаліберних кулеметів. В районі Водяного бойовики здійснили обстріл використовуючи автоматичні гранатомети.

Також бойовики обстріляли населений пункт Південний, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі Новотошківського бойовики використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі Попасної проросійські найманці вели вогонь по позиціях ООС використовуючи міномети 82 мм, а поблизу населеного пункту Шуми - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби 16 червня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Обстріли були зафіксовані у районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Новотроїцьке, Павропіль, Лебединське, Пищевик, Богданівка, Опитне, Широкине, Новогнатівка, а також поблизу Південного, Кримського, Новотошківського, Станиці Луганської. 

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