Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 мая вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов украинских военных используя вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вблизи населенного пункта Гнутовое боевики осуществили обстрелы позиций ООС из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Каменки и Новотроицкого боевики дважды вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пикузы боевики применили станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Богдановки автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Также боевики трижды вели обстрел населенных пунктов Авдеевка и Старогнатовка из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское боевики осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм. Вблизи Зайцевое боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а у Новотошковского из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранены двое военных. Также боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.