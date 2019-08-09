Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие

Минувшие сутки, 8 августа, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки, у Водяного, вблизи Новотроицкого, вблизи Верхнеторецкого, вблизи Широкино, неподалеку Новогригорьевки, вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку Новолуганського.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Лебединского.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в ООС.

Напомним, на Донбассе с начала 8 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.