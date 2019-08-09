Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я

Минулу добу, 8 серпня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Богданівки, біля Водяного, поблизу Новотроїцького, поблизу Верхньоторецького, поблизу Широкіного, неподалік Новогригорівки, поблизу Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні неподалік Новолуганського.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано", - повідомили у прес-центрі.

Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", поблизу Лебединського.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в ООС.

Нагадаємо, на Донбасі з початку 8 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.