Бойовики на Донбасі продовжують порушувати відведення важкого озброєння

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики розміщують зенітні комплекси, танки й артилерійські установки за межами лінії відведення

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) повідомила, що російські бойовики продовжують грубо порушувати лінії відведення важкого озброєння, що передбачені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 19 січня 2019 року засвідчується, що військова техніка та озброєння збройних формувань РФ розміщується з грубими порушеннями лінії відведення тяжкого озброєння.

"Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксируванні артилерійські установки, танки та міномети", - повідомили в СЦКК.

Спостерігачі ОБСЄ 17 січня зафіксували розміщення поблизу селища Калинове-Борщувате на захід від Луганська три танки Т-72. Також у той же день БПЛА Місії зафіксував поблизу Дебальцеве дві протитанкові гармати "Рапіра" МТ-12.

"Разом з тим, Місії не вдається верифікувати озброєння представників збройних формувань російських окупаційних військ за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольних Урядові України районах Донецької області", - заявили в СЦКК.

Спостерігачі зафіксували, що й надалі відсутні дві буксированних гаубиці Д-30 "Жаба". Також спостерігачі знову зафіксували відсутність у місцях постійного зберігання озброєння за межами відповідних ліній розведення у районі Донецької області 13 танків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 20 січня, бойовики обстріляли позиції в районі Гнутового, втрат немає. Втрат в лавах Об'єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем.