Боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность, - разведка

Командование российских оккупационных войск на Донбассе поддерживает высокий уровень боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, 14 октября на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. Привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "Полная".

"Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что главным условием разведения сил на Донбассе является соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

Кроме того, вчера, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли двое украинских военных, среди которых женщина.

РБК-Украина писало, что 14 октября Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Донбасс ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил.