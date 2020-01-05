ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 18:18
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты выпустили из минометов по украинским подразделениям 8 мин

С начала воскресенья, 5 января 2020 года, российско-оккупационные силы дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра российские незаконные вооруженные формирования выпустили 8 мин по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. Еще один обстрел, но с применением крупнокалиберных пулеметов, произошел вблизи Павлополя.

Информации о пострадавших в результате вражеских обстрелов в течение 5 января нет.

Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вблизи населенного пунтку Хутор Вольный подорвался военный грузовик одного из подразделений Объединенных сил. В результате взрыва неизвестного устройства один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Также РБК-Украина писало, что в субботу 4 января в зоне проведения ООС на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

В субботу на Донбассе ранены двое военных На Донбассе подорвались двое военнослужащих
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь