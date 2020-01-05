Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты выпустили из минометов по украинским подразделениям 8 мин

С начала воскресенья, 5 января 2020 года, российско-оккупационные силы дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра российские незаконные вооруженные формирования выпустили 8 мин по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. Еще один обстрел, но с применением крупнокалиберных пулеметов, произошел вблизи Павлополя.

Информации о пострадавших в результате вражеских обстрелов в течение 5 января нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вблизи населенного пунтку Хутор Вольный подорвался военный грузовик одного из подразделений Объединенных сил. В результате взрыва неизвестного устройства один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Также РБК-Украина писало, что в субботу 4 января в зоне проведения ООС на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.