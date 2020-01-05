Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти випустили з мінометів по українським підрозділам 8 мін

З початку неділі, 5 січня 2020 року, російсько-окупаційні сили двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціям українських військових, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру російські незаконні збройні формування випустили 8 мін по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Ще один обстріл, але з застосуванням великокаліберних кулеметів, стався поблизу Павлополя.

Інформації про постраждалих в результаті ворожих обстрілів впродовж 5 січня немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні поблизу населеного пунтку Хутір Вільний підірвалася військова вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті вибуху невідомого пристрою один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

Також РБК-Україна писало, що в суботу 4 січня в зоні проведення ООС на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.